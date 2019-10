SLATA nella concessione della "Roma City Marathon"

SLATA Studio Legale ha assistito le imprese aggiudicatarie del bando di gara.



Con D.D. dell'08.08.2019, come rettificata in data 19.09.2019, Roma Capitale ha finalizzato la procedura di affidamento in concessione per 4 anni, ed eventuale biennio successivo, del servizio di organizzazione della prestigiosa manifestazione podistica denominata "Roma Capitale City Marathon".



La concessione è stata aggiudicata ad una costituenda associazione di imprese composta da Infront Italy SpA (mandataria), Italia Marathon Club Srl, Atielle Roma Srl e Corriere dello Sport Srl (mandanti).



SLATA Studio Legale ha curato per conto dell'ATI l'assistenza nella predisposizione dei documenti amministrativi, nella fase di soccorso istruttorio ed in quella di contraddittorio con la stazione appaltante successivo all'aggiudicazione provvisoria, durante la quale erano emersi elementi potenzialmente ostativi all'aggiudicazione definitiva.



SLATA ha assistito le imprese aggiudicatarie con un team guidato dall'Avv. Alessio Tuccini coadiuvato dal Dott. Lorenzo Maniaci.