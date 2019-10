"4Legal Studio Legale con Kryalos SGR per la locazione di Ceresio 7-9"

Lo Studio Legale 4Legal ha agito in qualità di consulente legale del Fondo Immobiliare Italy Opportunity Fund, gestito da Kryalos SGR ed avente come advisor Barings Real Estate, per la locazione di un immobile direzionale di circa 3.900 mq, oltre parcheggi ed aree comuni sito a Milano in Via Ceresio 7-9 a Mazars, società specializzata in audit, contabilità, tax e consulenza.

L'Immobile è costituito da 7 piani fuori terra oltre al piano interrato e si inserisce all'interno di un programma integrato di intervento nato con l'obiettivo di riqualificare l'ex area Enel localizzata tra le vie Ceresio, Bramante e Procaccini.

Il team di 4Legal è stato composto dal partner Andrea Sassi, dal senior associate Claudia Calderini e dal associate Anita De Siena."