BonelliErede lancia la prima Task Force dedicata alla normativa Golden Power

Rispondere alle esigenze create da una normativa complessa e di forte attualità, applicabile agli investimenti nei settori strategici e nei dossier chiave: è questo l'obiettivo della nuova Task Force di BonelliErede dedicata alle tematiche relative alla Golden Power.

Questa normativa attribuisce agli organi dello Stato il potere di intervenire per autorizzare e – ove sussistano i presupposti – sottoporre a vincoli o, nei casi più gravi, bloccare gli investimenti italiani e stranieri in settori strategici per il sistema della difesa e sicurezza nazionale, nonché in quelli di energia, trasporti, comunicazioni e reti di telecomunicazione elettronica con tecnologia 5G.

La Task Force Golden Power affiancherà sia aziende italiane che detengono attività di rilevanza strategica, sia investitori internazionali che guardano con crescente interesse a possibili target nazionali. In particolare, i professionisti forniranno un'assistenza integrata su tutti gli aspetti rilevanti, ivi inclusi i rapporti con le Istituzioni coinvolte, le attività di monitoraggio successive all'autorizzazione dell'investimento ed eventuali profili di contenzioso.

Compongono la Task Force - la prima struttura all'interno di una law firm italiana specificamente dedicata a questi profili - cinque professionisti che vantano una comprovata expertise nei settori interessati dalla normativa Golden Power, conoscendone player chiave e trend di sviluppo nonché avendo solide relazioni con le Istituzioni coinvolte: Angelino Alfano, Massimo Merola, Luca Perfetti, Mario Roli e Alberto Saravalle.

Nel dettaglio, la nuova Task Force si sviluppa dal Focus Team Energia Reti e Infrastrutture, guidato da Mario Roli, e trarrà forza dalle competenze del Focus Team Public International Law & Economic Diplomacy, guidato da Angelino Alfano.

Stefano Simontacchi, Presidente di BonelliErede, ha commentato: "Crediamo fortemente che la normativa Golden Power giocherà un ruolo importante in futuro, anche alla luce di un nuovo trend mondiale di crescita dell'intervento dello Stato nell'economia. BonelliErede rappresenta da anni un punto di riferimento per gli investitori esteri che desiderano entrare nel nostro Paese in settori strategici e, grazie anche a una consolidato track record, saremo sempre più forti nell'assistere i nostri clienti in relazione alle problematiche legate alla Golden Power".