CARNELUTTI Law Firm con MIP Politecnico di Milano - Graduate School of Business per la maggioranza di FadPro

CARNELUTTI Law Firm, con i partner Leonardo Spina e Alessandro Asti, per gli aspetti legali, Gilberto Comi e Mario Ippolito, per gli aspetti fiscali, ha assistito MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business nell'acquisizione di una quota di maggioranza del capitale di FadPro, start-up innovativa che opera nello sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, prodotti multimediali, elettronici tra cui e-learning video, learning-game ed animazioni in genere destinati alla formazione manageriale.

La famiglia Mangiaracina, che resterà nel capitale di Fadpro con una quota di minoranza e continuerà a collaborare al progetto, è stata invece assistita dallo Studio Legale Del Guerra, con il partner Nicolò Del Guerra.