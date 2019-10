DLA Piper nel progetto Hurontario Light Rail Transit (LRT) per un valore di circa 3,15 miliardi di Euro

Lo studio legale internazionale DLA Piper ha fornito la propria assistenza a vari livelli nel contesto del progetto di realizzazione, finanziamento e gestione trentennale, secondo lo schema di concessione in PPP, della nuova metropolitana "light rail transit" di Toronto (per un totale di 18 km e 19 fermate completamente integrate con i sistemi di transito municipale) denominata Hurontario Light Rail Transit (HuLRT), del valore di circa 3,15 miliardi di euro (circa 4,6 miliardi di dollari canadesi) e commissionato da Infrastructure Ontario e Metrolinx.

In particolare, DLA Piper – tramite i propri uffici italiani e con il coinvolgimento dei propri uffici internazionali presenti in Canada, U.K., U.S. e Giappone - ha supportato (i) il consorzio di gestione composto da Hitachi, Transdev, Salini Impregilo e Astaldi e, più direttamente, DLA Piper in Italia ha assistito (ii) il gruppo Hitachi, colosso giapponese attivo tra l'altro nel trasporto di massa in ambito ferroviario e metropolitano, in tutte le fasi di sviluppo del progetto (dalla fase di gara sino al financial close) e del relativo finanziamento con una struttura finanziaria mista (bond e finanza bancaria).

Il team italiano di DLA Piper è stato guidato dal partner Ugo Calò e dal partner Francesco Ferrari, rispettivamente, per gli aspetti relativi alla documentazione finanziaria e agli accordi di progetto e tra gli sponsor, e composto dal legal director Luigi Mula, dal lead lawyer Riccardo Pagotto e dagli associate Federico Russo e Alessandro Carofiglio.

L'operazione è stata seguita dal team legale interno di Hitachi Rail STS composto da Filippo Corsi (General Counsel e Board Member), da Roberto Orlandi (Head of Legal Business Affairs and Litigation Italy) e da Ranieri d'Atri (Head of Corporate Affairs Italy).