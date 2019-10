GOP e BonelliErede nel processo di quotazione al MTA di Neodecortech

Lo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners assiste Neodecortech S.p.A., leader in Italia nella produzione di carte decorative per pannelli nobilitati e del flooring utilizzati nel settore dell'interior design, nel processo di transizione delle azioni ordinarie e dei warrant dall'AIM Italia al Mercato Telematico Azionario ("MTA"), eventualmente Segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha confermato l'interesse della Società ad ottenere l'ammissione a quotazione sul Segmento STAR del MTA e a completare il processo entro la prima metà del mese di marzo 2020, previe le necessarie deliberazioni societarie e il buon esito delle istruttorie delle autorità competenti.

Tramite questa operazione Neodecortech S.p.A. mira a beneficiare di una maggiore liquidità del titolo, di un maggiore interesse da parte del mercato e degli investitori istituzionali, nonché di una maggiore visibilità sui mercati di riferimento nazionali ed internazionali, con conseguenti ulteriori vantaggi in termini di posizionamento competitivo.

GOP assiste Neodecortech S.p.A con un team composto dal counsel Alessandro Merenda (in foto), coadiuvato dal senior associate Andrea Bazuro e dall'associate Giovanni Tatone. Lo Studio Boldrini Pesaresi & Associati agisce in qualità di advisor fiscale e lo Studio LMB Commercialisti Associati come consulente strategico.

BonelliErede assiste BPER Banca S.p.A., che agisce in qualità di Sponsor, con un team composto dal partner Vittoria Giustiniani, membro del Focus Team Capital Markets, il senior associate Alessandro Capogrosso e Filippo Sani.