Allen & Overy e Clifford Chance nella prima emissione Senior Non-Preferred di Credem

Allen & Overy e Clifford Chance hanno assistito, rispettivamente, gli istituti finanziari e l'emittente nella prima emissione di uno strumento Senior Non-Preferred da parte di Credito Emiliano, per un valore pari a 500 milioni di Euro.

I titoli, destinati alla quotazione presso il mercato non regolamentato della Borsa irlandese, hanno scadenza a 6 anni (con possibilità per l'emittente di richiamarli dopo 5 anni) e pagano inizialmente una cedola fissa del 1,50%. L'emissione ha registrato un forte interesse da parte di oltre 180 investitori istituzionali, con ordini pari a 2,25 miliardi di Euro.

Le emissioni senior non-preferred sono strumenti di debito bancario chirografario di secondo livello che rientrano nell'insieme di strumenti computabili ai fini MREL - Minimum requirement for own funds and eligible liabilities – applicabili alle banche.

Il collocamento dell'emissione è stato curato da BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs International e Santander, in qualità di Joint Lead Manager.

Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari con un team guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, del dipartimento International Capital Markets, coadiuvati dalla counsel Alessandra Pala con l'associate Elisa Perlini e il trainee Pierfrancesco Bencivenga; Michele Milanese, counsel del dipartimento Tax ha curato i profili fiscali dell'operazione.

Clifford Chance ha assistito Credem con un team guidato dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, coadiuvati dal senior associate Jonathan Astbury e dall'associate Francesco Napoli. I profili fiscali dell'operazione sono stati curati dal partner Carlo Galli insieme al senior associate Andrea Sgrilli.