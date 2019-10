Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners e Orrick per la partnership tra Eurizon e la startup fintech Oval Money

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners e Orrick sono stati advisor nel primo caso in Italia di integrazione avanzata fra il mondo fintech e la banca tradizionale.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha assistito Eurizon, società di asset management del Gruppo Intesa Sanpaolo, nell'avvio della partnership con Oval Money, startup fintech italo-inglese assistita da Orrick e attiva nel mondo del risparmio e dei servizi dei pagamenti digitali, a seguito di un investimento diretto di minoranza della SGR nel capitale della società.

Il team di Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners è stato composto dal Partner Sebastiano Cassani e dagli Associate Beatrice Gattoni e Nicola Occhipinti per gli aspetti corporate, dal Partner Andrea Calvi, dal Senior Associate Stefano Giavari e dall'Associate Alberto Prade (associate) per quelli regolamentari. Per Eurizon gli aspetti di diritto inglese dell'operazione sono stati seguiti da Giuseppe Giusti e Andrea Ferrarese di FS REG London.

Il team di Orrick che ha seguito gli aspetti di diritto italiano dell'operazione era guidato dal partner Attilio Mazzilli insieme all'of counsel Paola Barometro, supportati dalla junior associate Cristiana Montesarchio e coadiuvati dalla senior associate Natalia Barbera che ha curato gli aspetti regolamentari.