DLA PIPER E GOP NEL FINANZIAMENTO CONCESSO DA BNL AL GRUPPO IGEFI

DLA Piper e Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners sono gli studi legali coinvolti nel finanziamento, per complessivi Euro 36,9 milioni,concesso da parte di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. in favore di CLH S.r.l. - Gruppo IGEFI.

La complessa e strutturata operazione è finalizzata a garantire a CLH S.r.l. società del Gruppo IGEFI, parte delle risorse finanziarie funzionali all'acquisizione di un'area edificabile sita in Milano, Via Bartolomeo Colleoni n. 14, e alla successiva edificazione di un complesso alberghiero a 4 stelle da locarsi ad una primaria catena alberghiera internazionale.

Lo studio DLA Piper ha assistito CLH in tutte le fasi dell'operazione, con un team coordinato dal partner Ugo Calò (nella foto a sinistra) e formato dal lead lawyer Giampiero Priori, dalla lawyer Flavia Pertica e dalla trainee Carolina Magaglio, per gli aspetti finanziari dell'operazione e nonché da un team composto dal partner Olaf Schmidt, dal lead lawyer Francesco Calabria e dalla lawyer Giorgia Frisina, per quanto attiene agli aspetti immobiliari.

BNL Gruppo BNP Paribas è stata assistita da GOP con un team coordinato dal partner Matteo Gotti (nella foto a destra) e composto dal senior associate Alessandro Magnifico e dall'associate Giulia Longo per gli aspetti relativi al finanziamento bancario, e dal partner Fabio Chiarenza e dalla senior associate Francesca Staffieri per gli aspetti di diritto fiscale.