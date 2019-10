OSBORNE CLARKE CON IRE S.P.A. PER LA GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI ENERGETICI DELLE STRUTTURE SANITARIE DELLA REGIONE LIGURIA

Osborne Clarke assiste Infrastrutture Recupero Energia S.p.A., Agenzia Regionale Ligure, società in house della Regione Liguria, nata dalla fusione di tre società tecniche regionali: l'Agenzia Regionale per l'Energia S.p.A., con competenze nel settore della pianificazione e certificazione energetica e dei progetti europei, l'Agenzia Regionale per il Recupero Edilizio S.p.A., operante nei settori della riqualificazione edilizia e urbana, dell'edilizia residenziale sociale e della valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, ed Infrastrutture Liguria S.r.l., con competenze nel settore delle infrastrutture, dell'edilizia sanitaria e della riqualificazione ambientale



Osborne Clarke, con il partner Giorgio Lezzi, responsabile Italia del dipartimento di diritto amministrativo, ha ottenuto l'incarico di consulenza stragiudiziale per la risoluzione delle problematiche concernenti l'esecuzione del contratto di gestione integrata degli impianti elettrici e di riscaldamento presenti in tutte le strutture sanitarie regionali, del valore di oltre 400 milioni di euro, comprensivo anche della fornitura di vettori energetici e della conduzione e manutenzione degli impianti.



L'incarico – conferito a seguito di apposita procedura di gara – manterrà efficacia sino alla conclusione della procedura di gara attualmente in corso, indetta dalla Centrale Regionale di Acquisto (CRA) a seguito di apposita indagine preliminare di mercato, funzionale alla nuova assegnazione del medesimo contratto di gestione integrata degli impianti energetici di tutte le strutture sanitarie ubicate nel territorio della Regione Liguria.