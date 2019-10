Orrick e RCCD nel Covered Bond di Banca Popolare dell'Alto Adige

Orrick, Herrington & Sutcliffe ha assistito gli istituti finanziari FISG (Banca Finint) (in qualità di Arranger), Société Générale ed UniCredit Bank AG (in qualità sia di Arrangers, Dealers e bookrunners) ed Erste Group Bank AG (in qualità di Dealer e bookrunner) nella costituzione del primo programma di obbligazioni bancarie garantite di Banca Popolare dell'Alto Adige S.p.A. per un massimo di 3 miliardi di Euro e nell'emissione della prima serie di covered bond per un importo di 300 milioni di Euro.



Il team Orrick che ha assistito gli istituti finanziari nell'operazione è stato guidato dai partner Patrizio Messina ed Annalisa Dentoni-Litta e dal counsel Nicolò Del Dottore, coadiuvati dagli associates Federico di Giovanni ed Emanuele Cretaro nonché dal Counsel Giovanni Leoni e dal Senior Associate Camillo Melotti Caccia per i profili fiscali dell'operazione.



Studio Legale RCCD ha assistito Banca Popolare dell'Alto Adige S.p.A. con un team guidato dai partner Elio Indelicato e Marcello Maienza.



I covered bonds hanno ottenuto il rating di Fitch e sono stati quotati sul mercato regolamentato del Lussemburgo e collocati presso investitori istituzionali.