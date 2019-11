WITHERS CONSOLIDA LA CRESCITA INTERNA CON LA NOMINA DI CINQUE NUOVI SENIOR ASSOCIATE

Lo Studio Legale Withers annuncia la nomina di cinque nuovi Senior Associate, confermando il trend di rafforzamento delle sedi italiane della firm (Milano e Padova) in termini di crescita interna: Mattia Biasi, Paolo Macchi e Francesca Nobili, del team Corporate; Marta Beggiao e Roberto Bonomi, del team Private Clients & Tax.

La nomina rappresenta uno dei primi passi intrapresi dallo Studio nell'ottica dell'implementazione di un nuovo "Future Leaders Programme", votato dai soci delle sedi Withers di tutto il mondo. Il programma si propone di consolidare e promuovere percorsi di carriera e l'accompagnamento verso la partnership dei propri professionisti. Un approccio particolarmente innovativo, come ha sottolineato Roberta Crivellaro, Managing Partner della practice italiana della firm: "Il programma dimostra, ancora una volta, come l'attenzione ai talenti sia prioritaria all'interno del nostro studio legale."



All'interno del team Corporate, Mattia Biasi fornisce consulenza in materia di diritto societario e real estate; Paolo Macchi è specializzato in diritti TV, media e sponsorizzazioni in ambito sportivo; Francesca Nobili si occupa di M&A ed attività di corporate finance. Nel team Private Clients & Tax, Marta Beggiao assiste gli HNWI nella loro pianificazione fiscale internazionale e di immigration, mentre Roberto Bonomi si occupa di tematiche di fiscalità, sia domestica sia internazionale, delle persone fisiche e dei trust.