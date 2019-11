K&L Gates diventa partner di Endeavor Italia

Lo studio legale internazionale K&L Gates diventa partner di Endeavor, l'organizzazione non-profit che supporta gli imprenditori ad alto potenziale in tutto il mondo. K&L Gates, che ha una practice dedicata alle start-up e scale-up, guidata dall'Avv. Arturo Meglio, partner Corporate M&A, ha deciso per il 2020 di stringere una partnership con Endeavor Italia per poter continuare a supportare la crescita di aziende innovative.



"Il nostro impegno per le start-up è iniziato qualche anno fa con l'iniziativa K&L Gates with YOUth sviluppata in collaborazione con il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Milano-Bicocca - afferma Arturo Meglio - e nel tempo le richieste di supporto sono aumentate grazie al nostro desiderio di aiutare imprenditori e idee innovative unito alle competenze multidisciplinari interne allo Studio che ci permettono di trattare tutti gli aspetti legali per tutelare un nuovo business che si affaccia sul mercato. Alcune di queste start-up sono ormai realtà affermate nel mercato".



Il team K&L Gates dedicato alle start-up e scale-up può contare, infatti, su un ampio spettro di competenze che vanno dal diritto societario, al supporto all'internazionalizzazione, alla proprietà intellettuale e alla privacy, al diritto del lavoro, al contenzioso, al banking ed agli aspetti fiscali.



"Nel tempo ci siamo accorti che molto frequentemente i giovani imprenditori si lanciano in questa avventura senza avere il minimo supporto da parte di un legale che li aiuti a muovere i primi passi; sin dal momento della costituzione della società, è importante il supporto di un professionista in problematiche quali la regolamentazione dei rapporti tra soci o la strutturazione dell'impalcatura contrattuale sulla base della quale la società opera" continua l'Avv. Meglio "avere qualcuno di fiducia al proprio fianco che possa guidarli e tutelarli è un aspetto fondamentale ma spesso trascurato. Noi vogliamo essere lì come advisor di fiducia".



Endeavor Italia nasce nel 2016 grazie a una rete locale di donatori e fa parte di Endeavor Global, l'organizzazione non-profit che dal 1997 supporta imprenditori ad "alto potenziale" nell'accesso a talento, mercati e capitali su scala globale attraverso il proprio network.



"Siamo molto soddisfatti di questa nuova collaborazione con K&L Gates." spiega Raffaele Mauro, managing director di Endeavor Italia "Sapere di poter suggerire ai nostri imprenditori di affidarsi alle competenze di legali che possono supportarli nel realizzare i loro progetti è una grande sicurezza. Questa Partnership conferisce maggior importanza al nostro network: dal 2020, come Endeavor Italia si impegnerà a guidare i giovani imprenditori attraverso programmi di mentoring, networking e accesso ai capitali, K&L Gates potrà accompagnare chi di loro lo volesse nelle loro decisioni di business dal punto di vista legale; una sinergia perfetta".



K&L Gates è uno studio legale globale con quasi 2.000 avvocati che esercitano la professione in oltre 40 sedi, completamente integrate fra loro e dislocate in America, Europa e Medio Oriente, Asia e Australia. In Italia K&L Gates opera attraverso la sede di Milano dal 2012 che conta 40 professionisti di cui 12 soci, e assiste clienti italiani ed internazionali in molteplici aree di attività: diritto societario, fusioni ed acquisizioni e private equity, diritto commerciale, gestione collettiva del risparmio e regolamentazione finanziaria, contenzioso e arbitrati, diritto fallimentare e ristrutturazioni, diritto bancario, real estate, diritto amministrativo, diritto tributario, proprietà intellettuale, diritto dell'Unione Europea. Grazie all'elevata competenza tecnica e alla piattaforma globale, K&L Gates è in grado di assistere i propri clienti di fronte alle sfide legali quotidiane, date dalla complessità e mutevolezza degli scenari economici e regolamentari a livello mondiale.