LEGANCE E GOP NEL TRASFERIMENTO DI SOFTWARE DESIGN ALLA MULTINAZIONALE SITA

In data 25 ottobre SITA, fornitore IT leader a livello globale nelle tecnologie per il trasporto aereo, ha perfezionato l'acquisto dell'intero capitale di Software Design da 2i Aeroporti - joint venture fra F2i e Ardian - e taluni azionisti/manager di Software Design.



Software Design è una società specializzata nell'integrazione di software e soluzioni per il settore aeroportuale e principale fornitore di servizi IT dell'Aeroporto di Napoli - Capodichino.



SITA è stata assistita da Legance – Avvocati Associati con un team multidisciplinare composto dal senior associate Lorenzo De Rosa e dall'associate Matteo Fittante, con la supervisione del partner Andrea Fedi per i profili contrattuali e societari, dal partner Filippo Pacciani e dall'associate Antonio d'Arcangelo, per i profili amministrativi, e dal counsel Michele Tecchia per gli aspetti giuslavoristici.



Lo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha assistito 2i Aeroporti con un team composto dai partner Ottaviano Sanseverino e Gabriele Ramponi (in foto a destra), coadiuvati dall'associate In Young Shin. Lo studio legale Fierro & Partners, con il managing partner Mauro Fierro, ha assistito gli azionisti/manager.