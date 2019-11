Nuovo Management per Baker McKenzie Italia

L'assemblea dei Soci di Baker McKenzie Italia ha eletto il nuovo Management per il prossimo triennio. Francesco Pisciotta, 47 anni, assume la carica di Managing Partner degli studi di Milano e Roma, succedendo nel ruolo a Lorenzo de Martinis. Della squadra di management faranno parte anche i soci Massimiliano Biolchini, Alberto Fornari e Lorenzo de Martinis, ciascuno con deleghe specifiche.



La nomina del nuovo Management coincide anche con l'adozione di un nuovo modello di governance che vede anche altri Soci impegnati in aree tematiche strategiche.

Francesco Pisciotta, dottore commercialista, in Baker McKenzie dal 1998, è partner del dipartimento Tax. Assiste gruppi multinazionali italiani ed esteri occupandosi di operazioni straordinarie, fiscalità domestica ed internazionale e corporate governance.



«Sono cresciuto professionalmente in Baker McKenzie e quindi particolarmente onorato ed orgoglioso della fiducia che i Soci hanno riposto in me e nel team. Con il supporto dei Soci e di tutti i collaboratori, ci impegneremo per rafforzare ulteriormente la strategia di crescita dello Studio in Italia seguendo un modello votato alla qualità ed all'innovazione, al servizio dei nostri clienti», ha commentato Francesco Pisciotta.



Baker McKenzie è uno dei più grandi studi legali internazionali in Italia, con due sedi a Milano e Roma e oltre 150 avvocati e dottori commercialisti. Baker McKenzie è stato recentemente nominato da Acritas nel "Mainland Europe Law Firm Brand Index 2019" il secondo brand legale più forte in Italia e il più forte tra gli studi legali internazionali.