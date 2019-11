McDermott rafforza il team di Corporate Advisory con l'ingresso di Fabrizio Faina

McDermott Will & Emery, primario studio legale internazionale, annuncia l'ingresso di Fabrizio Faina come partner nel team di Corporate Advisory.



"Fabrizio è un eccellente avvocato e la sua esperienza ventennale nell'ambito dell'M&A internazionale potrà essere di importante supporto ai nostri clienti che intendono operare nel mercato italiano. Siamo intenzionati a rafforzare ulteriormente le competenze del nostro ufficio di Milano nella consulenza ed assistenza legale connessa ad operazioni commerciali, tenuto conto del fatto che la città ad oggi rappresenta la capitale finanziaria del paese. L'ingresso di Fabrizio nello Studio è il risultato diretto di tale impegno". Ha dichiarato Ettore Scandale, responsabile del team societario di Milano.



Fabrizio si dedica principalmente all'assistenza in operazioni di M&A ed altre operazioni in materia di diritto societario, con particolare attenzione ad acquisizioni e cessioni, joint venture, operazioni di private equity e riorganizzazioni. Assiste regolarmente clienti italiani ed internazionali in diversi settori industriali su operazioni transfrontaliere e nazionali.



"La piattaforma globale di McDermott rappresenta esattamente ciò che la mia base di clienti richiede: competenza legale senza pari e reputazione a livello globale per la qualità del servizio offerto ai propri clienti in Italia e nel mondo. La crescita mirata dello Studio in Italia e in Europa mi ha colpito positivamente ed ha facilitato in modo significativo la mia decisione di entrare a far parte di McDermott", ha dichiarato Fabrizio.



Legal 500 EMEA ha costantemente menzionato Fabrizio tra gli avvocati italiani di riferimento nel settore corporate e M&A dal 2012. Fabrizio proviene dallo studio legale internazionale Jones Day.



McDermott fornisce consulenza legale, in modo efficiente ed altamente coordinato, in relazione ad una ampia gamma di aree legali, inclusa l'assistenza ai clienti italiani nell'espansione delle proprie attività e nell'effettuazione di investimenti fuori dai confini nazionali e la collaborazione con realtà internazionali che operano nel mercato italiano.

Essendo parte di uno studio legale globale e completo, gli avvocati dello studio sono in grado di assistere i clienti ovunque i loro interessi commerciali li portino.