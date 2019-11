White & Case con le banche finanziatrici del Green Finance a .italo

Lo studio legale internazionale White & Case ha assistito Banca IMI, Natixis e UniCredit, in qualità di Global Coordinators, Mandated Lead Arrangers, Bookrunners e Green Coordinators, Banco BPM, Banco Santander, BNL, ING Bank, Mediobanca e Société Générale, in qualità di Mandated Lead Arrangers, e BPER, CAIXA Bank, MUFG e NatWest, in qualità di Lead Arrangers, nell'ambito della negoziazione del finanziamento da 1,1 miliardi di Euro concesso a .italo NTV.



Si tratta di uno dei primissimi finanziamenti resi disponibili ad una società italiana in linea con i Green Loan Principles ed i Sustainability Linked Loan Principles.



Il team di White & Case è stato guidato dai partner Andrea Novarese (Milano), Michael Immordino (Milano e Londra), Alessandro Nolet (Milano), Simon Caridia e Martin Forbes (Londra) insieme agli associate Tiziana Germinario, Francesco Mozzone e Beatrice Bertuzzi (Milano).



Maisto e Associati ha assistito le banche per i profili fiscali dell'operazione con un team composto dai partner Mauro Messi e Cesare Silvani e dall'associate Francesco Semonella.

Shearman & Sterling ha assistito la società con un team composto dal partner Valerio Fontanesi con l'associate Gaetano Petroni e trainee Aldo Schiavo.



Facchini Rossi e Michelutti ha assistito la società per i profili fiscali dell'operazione con un team composto dai partner Luca Rossi e Marina Ampolilla e dall'associate Alessia Vignudelli.