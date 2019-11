Al via la nuova edizione della 4cLegal Academy – aperte le candidature

4cLegal Academy





Dopo il successo della prima edizione, i più brillanti neolaureati in Giurisprudenza hanno l'opportunità di partecipare al Talent che mette alla prova le loro competenze, soft skills e capacità di visione al cospetto dei più importanti operatori del mercato legale italiano. Tra i partner dell'iniziativa Great Place to Work Italia e BFC sui canali TV e Web di Forbes.

Si aprono ufficialmente oggi le candidature per partecipare alla seconda edizione della 4cLegal Academy – il Talent dedicato alle giovani promesse del mercato legale. La selezione sarà aperta ai più brillanti neolaureati in Giurisprudenza under-26 che abbiano voglia di mettere alla prova le loro competenze, soft skills e capacità di visione.

Se riusciranno a entrare nella cinquina dei finalisti, i concorrenti saranno infatti chiamati a risolvere di fronte alle telecamere una serie di casi giuridici concreti proposti dal top management di alcune delle maggiori imprese italiane o da professionisti appartenenti a studi legali d'eccellenza. Alla fine del percorso, una giuria presieduta dall'Amministratore Delegato di 4cLegal decreterà il Legal Talent of the Year 2020.

La prima edizione della 4cLegal Academy – a cui hanno partecipato ANAS, IBSA Institute Biochimique SA, Magneti Marelli e Sorgenia tra le aziende; Carnelutti, Deloitte Legal, Nctm e Puccio Penalisti Associati tra gli studi legali – è stata trasmessa sul sito di 4cLegal tra gennaio e aprile 2019 (https://www.4clegal.com/academy) ed è attualmente in onda in esclusiva su Sky (Canale 511 BFC) arricchita con contenuti extra.

La nuova edizione andrà direttamente in TV in Prime Time sul canale Sky di Forbes grazie alla partnership con BFC, e vedrà la collaborazione di Great Place to Work Italia, società di consulenza specializzata nella valorizzazione della persona nell'ambiente di lavoro.

Le candidature alla seconda edizione di 4cLegal Academy sono aperte fino all'8 gennaio 2020 all'indirizzo www.4clegal.com/academy-2. 4cLegal Academy è un'iniziativa di 4cLegal, player dell'innovazione nel mercato dei servizi legali (www.4clegal.com).