LABLAW investe su Napoli quale centro strategico di un nuovo polo per la consulenza sul lavoro e finanziaria nel Sud Italia

L'iniziativa vede coinvolti partner di primo piano come ItaliaPaghe, per la consulenza amministrativa nei processi di gestione del personale e Promos Corporate Consulting in materia di operazioni finanziarie straordinarie.



Continua il percorso di crescita di LabLaw, primo studio giuslavorista in Italia, che investe ancora sulla città partenopea quale centro nevralgico di un grande e innovativo progetto: Napoli come centro nevralgico di un'ampia attività di consulenza sul lavoro, inedita nel panorama nazionale, e come punto di riferimento per tutto il Sud Italia.



Un polo in grado di garantire nuovi e innovativi servizi professionali che integrano l'assistenza giuslavoristica dello Studio Legale internazionale (LabLaw ha sette sedi in Italia ed opera in tutto il mondo per il tramite della propria Alliance giuridica, L&A Global), la consulenza amministrativa per la gestione del personale e la consulenza in materia di finanza strutturata, per la prima volta, da oggi, a disposizione delle imprese del centro e sud Italia, in maniera aggregata.



LabLaw ha infatti concluso una partnership strategica con Italiapaghe, società leader nel settore dei servizi amministrativi HR in persona del fondatore, Amministratore Delegato e Consulente del Lavoro Lucio Sindaco, così da offrire alla clientela consulenza giuslavoristica di eccellenza e servizi integrati di business intelligence in ambito HR, offrendo alle imprese la possibilità di avvalersi di strumenti tecnologici per una più efficace ed efficiente gestione del business.

Completano l'offerta i servizi di consulenza in materia di operazioni straordinarie che richiedono immissione di nuova finanza, anche tramite emissione di strumenti finanziari, gestiti in partnership con Promos Corporate Consulting, con il Consigliere Delegato Giuseppe Apicella Guerra, che, forte dell'esperienza ultratrentennale del Gruppo Banca Promos nel mercato dei capitali, rappresenta oggi una solida realtà nello scenario finanziario partenopeo.

"Con l'apertura della nuova sede", afferma il Prov. Avv. Francesco Rotondi, Managing Partner di LabLaw , "consolidiamo il percorso di espansione e presenza territoriale che lo Studio persegue da tempo con ferma convinzione. È un percorso che realizziamo con il nostro stile e le nostre regole auree: ossia offrendo alla clientela spazi tecnologicamente all'avanguardia, assistenza legale ai massimi livelli, puntando sempre all'eccellenza del servizio ed alla piena soddisfazione di coloro che ci scelgono. La città, per importanza, dimensioni e qualità delle imprese e degli imprenditori che la animano, rappresenta per lo Studio un centro di grande interesse, e la scelta della nuova sede in Via dei Mille è la dimostrazione della serietà del nostro investimento professionale".



La nuova sede. Dopo due anni dall'apertura di propri uffici a Napoli, LabLaw trasloca nei nuovi e prestigiosi spazi di Palazzo Spinelli, in via dei Mille n. 16, nel cuore della città ed in uno dei palazzi storici più belli. Nuovi spazi - accuratamente ristrutturati per coniugare la funzionalità moderna degli interni, una infrastruttura tecnologica tra le più all'avanguardia nel mercato legale e finanziario ed il gusto storico della più classica architettura aristocratica napoletana.



Chi è Francesco Rotondi – Avvocato e Giuslavorista con cattedra alla LIUC – Università Carlo Cattaneo di Castellanza. Unico giuslavorista inserito nella classifica dei 40 avvocati under 50 più influenti d'Italia, nel corso degli anni ha ottenuto svariati riconoscimenti e premi, nazionali e internazionali, tra i quali: Avvocato dell'Anno Diritto Sindacale e Relazioni Industriali 2017, Avvocato dell'Anno Consulenza 2017, Avvocato dell'Anno Diritto del Lavoro 2017, Professionista dell'anno Sport 2017, Avvocato dell'Anno Lavoro – Contenzioso 2016, Avvocato dell'Anno Relazioni Industriali / Sindacali nel 2016 e nel 2013, Avvocato dell'anno nel 2015 e nel 2012. Professionista a 360° specializzato in diritto del lavoro e delle relazioni industriali è socio fondatore e Managing Partner di LABLAW, lo studio legale italiano specializzato esclusivamente in diritto del lavoro e diritto sindacale. Fondato nel gennaio 2006 a Milano con l'avvocato Luca Failla, ha sedi a Milano, Roma, Padova, Pescara, Genova, Napoli e Bari. Si avvale della competenza di oltre 80 professionisti, che forniscono consulenza ai clienti in ambito nazionale ed internazionale nel settore lavoristico e delle relazioni industriali day by day, 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Francesco Rotondi ha inoltre approfondito una competenza specifica nella gestione delle problematiche di diritto del lavoro legate alle operazioni straordinarie delle imprese, quali fusioni, acquisizioni, dismissioni. Artefice dell'implementazione del lavoro interinale in Italia, ha da subito assistito le più importanti multinazionali del settore e rivestito cariche istituzionali.