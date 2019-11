MGTAXLEGAL (Italia) e BK Consulting (Spagna) al fianco di Calzados Nuevo Milenio e del marchio "Calzados Victoria" nella riorganizzazione della sua rete di agenti in Italia

Operazione congiunta Italia-Spagna per gli Studi legali e tributari del Network ETL Global, MGTAXLEGAL per l'Italia e BK Consulting per la Spagna, che hanno assistito l'impresa Calzados Nuevo Milenio - titolare del marchio "Calzados Victoria" (www.calzadosvictoria.com) - nella riorganizzazione della propria rete di agenti in Italia.



L'operazione è stata seguita dall'Avv. RA Marco Rampf di MGTAXLEGAL e dal Dott. Alfonso Sego-via Leza, socio e direttore dell'area fiscale dello Studio basco BK Consulting.

