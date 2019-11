GOP con Mistral Holding per l'acquisizione di Etichettificio LGL

Mistral Holding S.p.A., una società fondata da Vito Giurazza insieme ad un gruppo di imprenditori e manager italiani, europei e statunitensi, ha perfezionato - per il tramite del veicolo MLH S.p.A. - un'operazione di acquisizione dell'intero capitale sociale di Etichettificio LGL S.r.l., società attiva nel settore della produzione e commercializzazione di etichette.



Mediocredito Italiano S.p.A. ha finanziato l'operazione, mentre il ruolo di advisor finanziario dell'operazione è stato svolto da Mediobanca, con un team guidato dal managing director Antonio Da Ros.



Mistral Holding e MLH sono state assistite dallo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con un team guidato dal partner Gerardo Carbonelli, coadiuvato dall'associate Alberto Elmi per gli aspetti di M&A e diritto societario, dal counsel Marco Gatta e dall'associate Leonarda Martino per aspetti relativi al finanziamento dell'operazione, nonché dal partner Emanuele Panattoni e dall'associate Tabita Costantino per gli aspetti giuslavoristici.

Il venditore è stato assistito da Elexia, avvocati & commercialisti, con un team guidato da Paolo Franzoni, coadiuvato da Paola Marconi, e con la collaborazioni dello Studio Urbini.



Mediocredito Italiano S.p.A. è stato assistito dallo studio legale McDermott Will & Emery, con un team composto dal partner Giancarlo Castorino, dal counsel Francesco Romeo, dall'associate Nicolò Perricone e dalla trainee Francesca Bonasio