LEGANCE E NCTM NELL'ACQUISIZIONE DA PARTE DI AMBIENTA SGR DI AMUTEC

Ambienta SGR, fondo di investimento europeo focalizzato sulla sostenibilità, ha completato l'investimento in Amutec, azienda leader nella produzione di macchinari per la produzione di sacchetti biodegradabili e riciclati per molteplici applicazioni.



Amutec è stata assistita da Legance - Avvocati Associati con un team guidato dal senior counsel Giacomo Gitti con il partner Giorgio Vanzanelli, coadiuvati dal managing associate Filippo Benintendi e dall'associate Donatella Ruggiero.



Nctm Studio Legale ha assistito Ambienta SGR con un team coordinato dall'Equity Partner Pietro Zanoni, coadiuvato dalla Managing Associate Alessia Trevisan e dall'Associate Mario Bonferroni.



Ambienta, è stata affiancata da Antonio Corbani di FA Capital, goetzpartners per i profili di due diligence ed EY per gli aspetti contabili e financing.