NOVITÀ PER LA SCALA: PARTE LA "TASK FORCE" UTP

Entra nello Studio Niccolò Pisaneschi

La Scala Società tra Avvocati potenzia le sue practice dedicate ai "crediti problematici" e al restructuring della piccola impresa, introducendo nuove expertise e mettendo le sue tradizionali competenze al servizio della appena costituita "task force" dedicata ai crediti UTP (Unlikely To Pay).

Sarà il name partner Giuseppe La Scala ad assumere la responsabilità della nuova practice, il cui coordinamento sarà affidato a Niccolò Pisaneschi, nuovo "of counsel" della sede di Milano.

Pisaneschi è professore di Diritto Processuale Civile presso l'Università degli Studi di Siena, autore di svariati saggi e monografie in materia di processo internazionale e comunitario.

Da anni si occupa, in particolare, di esecuzione individuale e concorsuale e dell' impatto della normativa di riferimento sulla gestione del Non Performing Exposures; assiste professionalmente istituzioni finanziarie e imprese in operazioni di private equity, leveraged/management buy-out e di ristrutturazione societaria.

E' stato advisor legale di numerose operazioni immobiliari di finanza strutturata in Italia e all'estero.

La task force UTP coinvolgerà molti team di La Scala (NPE Management, Due Diligence, Corporate, Imprese, Restructuring, Litigation) e si avvarrà di circa 40 professionisti, distribuiti in 6 sedi dello Studio nell' Italia centro-settentrionale e coadiuvati anche dai paralegal organizzati in La Scala Service.

Con questa iniziativa La Scala fornirà supporto tanto al ceto creditorio quanto a quello debitorio, potendo contare su una pluriennale attività dedicata alla crisi delle piccole imprese.



Giuseppe La Scala, senior partner di La Scala Società tra Avvocati, ha dichiarato: "Siamo da anni leader nella fornitura di servizi legali per il recupero degli NPL; e da tempo siamo orgogliosi di offrire anche alle piccole imprese competenze di qualità nel restructuring, a costi accessibili. Il nuovo mercato degli UTP, e particolarmente quello dei crediti corporate, ha bisogno di avvocati con il nostro background e le nostra cultura, professionale e organizzativa.

Noi siamo pronti a fare la nostra parte, senza lesinare energie e investimenti. Come al solito."