Tonucci & Partners per il rilancio di Biomedica Foscama

Tonucci & Partners, con i soci Andrea Marchetti (M&A e restructuing), Cristina Mazzamauro (labour – nella foto) e Giorgio Altieri (litigation e commercial), ha assistito Special Product's Line S.p.A. nell'acquisizione del complesso aziendale di Biomedica Foscama Industria Chimico Farmaceutica S.p.A. in fallimento.

Biomedica Foscama è una storica azienda farmaceutica con sito industriale in Ferentino (FR), titolare di specialità medicinali conosciute e apprezzate in tutto il mondo, come il Glutatione e l'Esafosfina.

L'operazione di acquisto, che rappresenta una grande opportunità per il tessuto economico e sociale di Frosinone, è stata realizzata tramite la controllata Special Pharma Lab all'esito degli accordi con gli organi della procedura fallimentare e le organizzazioni sindacali finalizzati a consentire il perseguimento del nuovo piano industriale. Special Pharma Lab si è impegnata ad assumere, già entro i primi mesi del 2020, più della metà del personale (per un totale di 40 dipendenti) e, nell'arco di 4 anni dal riavvio della produzione, prevede di realizzare un importante sviluppo occupazionale con la possibilità di creare circa 150 nuovi posti di lavoro.

Con il riavvio della produzione di Biomedica Foscama presso il sito di Ferentino, il gruppo Special Product's Line S.p.A., con il proprio presidente dott. Massimiliano Florio, si afferma tra le primarie realtà produttive italiane nel settore farmaceutico.