Corporate Compliance/ Round Tables Asla a Milano 14 novembre con Parisi (ANAC)

Le nuove sfide della Corporate Compliance sono l'oggetto di una iniziativa che si terrà giovedì 14 novembre a Milano presso il «Four Season Hotel» di via Gesù, 6/8 e che avrà come guest speaker la professoressa Nicoletta Parisi, componente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

L'importante convegno è promosso da Asla (associazione studi legali associati) e vede lo studio di comunicazione The Skill, specializzato in Litigation pr, Crisis e comunicazione finalizzata alla Compliance (Comunicazione trasparente), quale communication partner, mentre in veste di co-sponsor c'è la startup My Governance.

Dall'attività ispettiva e sanzionatoria del garante privacy al trasferimento di dati personali verso Paesi terzi, dal rapporto tra marketing e privacy al processo e alla contrattualistica nelle operazioni di acquisizione fino alle modalità pratiche per le adozioni di un modello organizzativo e per le attività degli stessi Organi di Vigilanza, sono veramente molti i temi che verranno affrontati nelle 7 tavole rotonde previste, che verteranno anche sulle attività di Cross border nella 231 e, infine, sui profili di compliance antitrust nelle operazioni di acquisizione e fusione (M&A).

Relatori sono alcuni degli avvocati e degli studi più prestigiosi di Milano, tra cui: Antonio Bana (studio Bana), Paola De Pascalis (Pavia e Ansaldo), Eva Cruellas Sada (Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners), Eugenia Gambarara (Hogan Lovells), Roberto Tirone (Cocuzza e Associati), Irene Piccioni (Portolano Cavallo), Pietro Orzalesi (Castaldi Partners).