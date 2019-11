PG LEGAL APRE ITALIAN DESK A DUBLINO

I soci di PG Legal sono lieti di annunciare l'apertura a Dublino di uno proprio desk allo scopo di essere più vicini ai propri clienti operanti nei settori assicurativo e fintech nonché per esplorare le potenzialità di un mercato che, anche in seguito alla Brexit, è destinato a diventare sempre più importante per i settori finanziario, assicurativo e della digital economy. Avvocati italiani dello studio PG Legal saranno costantemente presenti a Dublino e coopereranno con prestigiosi studi legali irlandesi con i quali hanno già avviato importanti relazioni. Il desk irlandese di PG Legal avrà sede presso



PG Legal è uno studio legale internazionale nato da un gruppo di avvocati che lavora insieme da oltre 20 anni e che presta consulenza e assistenza legale ad imprese e multinazionali italiane ed estere nei settori principali del diritto degli affari.

PG Legal è una realtà indipendente con studi in Milano, Roma, Dublino, Genova e Napoli con avvocati organizzati in team per settori e specializzati in diverse aree del diritto che operano in sintonia con i propri clienti al fine di fornire consulenza globale per investimenti in Italia o all'estero.

PG Legal è il membro per l'Italia di un network di studi "best friends" con sedi nel Regno Unito, Francia, Germania, Belgio, Olanda, Spagna, Russia, Ucraina e con una rete globale di studi legali presenti nei maggiori centri finanziari in Asia, America Latina e Stati Uniti. PG Legal opera principalmente nei seguenti settori economici: assicurativo, finanziario, energie rinnovabili, tecnologie e luxury asset (yachting, business aviation, arte, immobiliare).