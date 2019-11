Massimiliano Pulice nominato Presidente RICS Italia

Massimiliano Pulice, Amministratore Delegato di Arcadis Italia, multinazionale olandese di progettazione e di ingegneria, è stato nominato Presidente di RICS Italia, succedendo a Daniele Levi Formiggini MRICS.

Pulice darà continuità al lavoro di Levi Formiggini che, nel corso del suo mandato triennale e con l'efficace supporto del precedente Board, ha contribuito in prima persona alla crescita dell'organizzazione, sia in termini di dimensione che di visibilità, introducendo RICS in molti progetti istituzionali del Paese, tra i quali l'adozione da parte delle linee guida ABI degli standard di valutazione RICS.

"Ho sempre ammirato e sostenuto l'importante lavoro che RICS, da sempre, svolge all'interno del settore immobiliare in un'ottica di condivisione di valori etici, di trasparenza, di responsabilità verso l'ambiente e di promozione dell'innovazione. Fare parte di RICS da 10 anni mi riempie d'orgoglio e ora esserne alla guida è un ulteriore punto di fierezza. Le mie priorità per RICS in Italia saranno quelle di poter mantenere alto il livello di qualità dei nostri associati e soprattutto attrarre giovani talenti, nel solco di quanto realizzato da Daniele e dal suo team nell'ultimo triennio" – ha commentato Massimiliano Pulice MRICS, presidente di RICS in Italia – "Uno degli obiettivi sarà confermarci come trend setter su tematiche di tecnologia e digitalizzazione relative al ciclo di vita degli asset ‘natural & built', oltre a consolidare gli altri ambiti in cui operiamo.

Immagino RICS in Italia come un incubatore di talenti e di nuove competenze capaci di attrarre e favorire nuovi investimenti nel nostro Paese".