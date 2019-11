Orrick con Cerba nell'acquisizione di Curie

Cerba HC Healthcare Italia, gruppo internazionale in continua espansione dedicato alla diagnostica ambulatoriale con laboratori analisi presente in 16 nazioni in Europa, Africa, Stati Uniti, Asia e Oceania, ha acquistato l'intero capitale sociale di Curie s.r.l. cristallizzando, con tale acquisizione, la propria presenza tra le eccellenze lombarde anche all'ambito della diagnostica per immagini. Questa expertise va ad aggiungersi a quelle già consolidate nel gruppo in ambito di analisi cliniche e di specialistica ambulatoriale.

Cerba HealthCare Italia è stata assistita da un team composto dal partner, Attilio Mazzilli, dalla Managing Associate Livia Maria Pedroni, dall'of counsel Alessandro Vittoria e da Angelo Timpanaro per quanto riguarda gli aspetti corporate ed M&A relativi all'acquisizione. Per gli aspetti di diritto amministrativo, è intervenuta la partner Francesca Isgrò, coadiuvata da Edoardo Mencacci, mentre le tematiche di diritto del lavoro sono state gestite con il supporto dell'Of Counsel Mario Scofferi.

I venditori di Curie s.r.l. sono stati assistiti dallo studio Giuggioli Agnoli, con un team guidato da Giulio Giuggioli, insieme alla Managing Associate Robertà Ardigò e da Marta Picco per quanto riguarda gli aspetti corporate. Per gli aspetti di diritto amministrativo, è intervenuta la senior associate Francesca Vrespa, mentre le tematiche di diritto del lavoro sono state gestite dall'Of Counsel Luca Pennisi.