WITHERS STUDIO LEGALE E GILIBERTI TRISCORNIA E ASSOCIATI NELL'ACQUISIZIONE DI CLINICHE VETERINARIE DA PARTE DEL GRUPPO INGLESE VETPARTNERS

Lo studio legale internazionale Withers ha assistito tre soggetti di alto profilo finanziario nella cessione delle rispettive partecipazioni rappresentative del 100% del capitale sociale delle cliniche veterinarie italiane Parma Vet S.r.l., da un lato, e V.E.T.S. S.r.l. e Ferrara Vet S.r.l., dall'altro, al gruppo inglese VetPartners, attualmente uno dei principali gruppi veterinari del Regno Unito.



Questo deal rappresenta il primo tassello per l'implementazione della strategia di espansione in Italia di VetPartners che, dopo il Regno Unito, mira a consolidarsi anche in Italia quale società leader nella fornitura di assistenza veterinaria e servizi affini. L'operazione prevede inoltre che i venditori mantengano ruoli manageriali e di consulenza nell'ambito delle cliniche oggetto di cessione.



Il team di Withers Studio Legale che ha seguito l'operazione è formato dal partner Sergio Anania e dall'associate Roberta Danese.



Il gruppo inglese VetPartners è stato assistito dallo studio Giliberti Triscornia e Associati con un team composto da Gianluca Grazioli e Chiara Novelli.