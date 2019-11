Grimaldi Alliance sbarca in Polonia con un nuovo accordo

La Grimaldi Alliance, il network di studi legali internazionali voluto dal Managing Partner di Grimaldi, Francesco Sciaudone, registra un nuovo ingresso: la Polonia con l'obiettivo di sviluppare e promuovere maggiormente la presenza nell'Europa dell'Est.



Grimaldi Studio Legale è orgoglioso di annunciare che lo Studio Kopoczynski, è il nuovo membro della Grimaldi Alliance per la Polonia. Kopoczynski è uno dei più apprezzati Studi Legali in Polonia, con oltre 30 professionisti, segue clienti nazionali e internazionali, con una particolare esperienza in diritto Bancario e Finanziario, Societario, Litigation, M&A e ADR.



"Le relazioni economiche e commerciali tra Italia e Polonia sono ottime da molti anni e nel tempo si sono rafforzati i legami tra i due Paesi, con positivi trend di crescita" - afferma Francesco Sciaudone, Managing Partner di Grimaldi – "nel 2017 l'interscambio commerciale tra i due paesi ha raggiunto i 22.440 milioni di euro, il 12% in più rispetto all'anno precedente. Siamo molto felici che lo studio Kopoczynski sia entrato nella alleanza Grimaldi e che possiamo non solo seguire in modo continuo e completo gli investitori italiani in Polonia e gli investimenti polacchi in Italia, ma anche rafforzare la nostra presenza nell'Europa dell'Est."

Grimaldi Alliance è già presente in Albania, Argentina, Bosnia Erzegovina, Brasile, Bulgaria, Chile, Colombia, Croazia, Egitto, Montenegro, Macedonia del Nord, Paraguay, Portogallo, Russia, Serbia, Slovenia, Spagna, Turchia e Uruguay. Ulteriori ingressi sono previsti nelle prossime settimane.