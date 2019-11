Norton Rose Fulbright con la Equator Principles Association nella revisione dell'EP4

Norton Rose Fulbright ha assistito l'Equator Principles Association (EPA) in relazione alla revisione, sotto il profilo legale, del quarto Equator Principle (EP4) pubblicato oggi e disponibile al seguente link.



Gli Equator Principles (EP), sono linee guida internazionali che supportano le Istituzioni Finanziarie che volontariamente li adottano nella gestione dei rischi derivanti dal finanziamento dei progetti (EPFI). Nella realtà sono adottati in modo molto più ampio.

Gli EP forniscono un quadro e uno standard minimo utili alle istituzioni finanziarie per identificare, valutare e gestire i rischi e l'impatto ambientale e sociale dei progetti, sia prima di iniziare la stesura della documentazione finanziaria sia lungo tutta la durata del progetto stesso.

Gli EP si applicano a livello globale in tutti i settori industriali, a determinati prodotti finanziari (soggetti a soglie di valore) offerti dalle EPFI. Attualmente gli EP sono stati adottati da 101 istituzioni finanziarie in 38 paesi.

L'EP4 rafforza i requisiti che le EPFI devono prendere in considerazione per valutare i potenziali rischi e l'impatto ambientale e sociale dei progetti, in particolar modo in riferimento ai diritti umani, ai cambiamenti climatici e alla biodiversità.

Le principali aree di sviluppo, riconoscendo che gli EP possono contribuire alla realizzazione degli obiettivi e dei risultati prefissati dalle Nazioni Unite, sono:

• ampliare la portata dei prodotti e dei progetti finanziari soggetti ai principi degli EP

• chiarire l'impegno da parte delle EPFI di adempiere alla propria responsabilità di rispettare i Diritti Umani conformemente ai principi-guida delle Nazioni Unite (UN Guiding Principles on Business and Human Rights);

• introdurre l'obbligo di condurre una valutazione del rischio del cambiamento climatico in conformità con le raccomandazioni della Task Force sulle informazioni finanziarie relative al clima (TCFD); e

• far progredire i requisiti relativi al consenso libero, prioritario e informato delle popolazioni indigene interessate.

Ulteriori informazioni sulle modifiche al seguente link: Equator Principles: Version 4.



Il team Norton Rose Fulbright che ha assistito l'EPA è stato guidato dai partner Milana Chamberlain (Londra), Ray Chartier (Calgary), Bob Comer (Denver), Gavin Scott (Brisbane) e Tina Costas (Durban).

Arturo Sferruzza, partner di Norton Rose Fulbright dell'ufficio di Milano, ha commentato:



"La sostenibilità interessa tutte le principali istituzioni e società. La gestione delle problematiche ambientali e sociali si sta progressivamente spostando dall'ambito di competenza dei dipartimenti di social responsibility delle società, a quello dei Chief Risk and Compliance Officer e General Counsel ed i relativi rischi sono considerati con sempre maggiore frequenza dai nostri clienti quali rischi legali e finanziari. Il quadro aggiornato del progetto di sostenibilità dell'EP4 è un passo avanti verso una maggiore comprensione e attenzione alle più urgenti questioni ambientali e sociali nello sviluppo e realizzazione dei progetti greenfield."



In occasione del lancio, il presidente del comitato direttivo dell'Associazione dell'EP, Nigel Beck della Standard Bank, ha dichiarato:



"Per 15 anni, gli EP hanno rappresentato il quadro di riferimento assicurando che gli impatti ambientali e sociali degli accordi di finanziamento di progetti su larga scala fossero minimizzati e gestiti in modo responsabile. L'EP4 risponde a un panorama finanziario sostenibile in rapida evoluzione e spinge i nostri membri a progredire e andare oltre rispetto a prima."



Norton Rose Fulbright fornisce consulenza ai clienti in tutti i settori legati ai rischi ESG e alle misure di compliance, aiutando le società a gestire i propri rischi in modo più efficace, diventando al contempo più competitive sul mercato.