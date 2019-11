Violenza sulle donne, l'esperienza dell'Ateneo che ha laureato Federica Ventura

Il 25 novembre all'aula magna del Dipartimento di Giurisprudenza, l'Università di Foggia e il Comitato pari opportunità dell'Ordine degli Avvcoati di Foggia tornano a occuparsi della "strage invisibile" con docenti, esperti e forze dell'ordine: l'obiettivo è formare i futuri giuristi ed investigatori a perseguire queste gravissime (e insidiose, sotto il profilo investigativo) forme di violenza nonchè sensibilizzare le nuove generazioni a respingere ogni forma di prevaricazione e aggressione di genere.



FOGGIA – Tema caro all'Università di Foggia e al Comitato pari opportunità dell'Ordine degli Avvocati, quello della violenza sulle donne. Non solo e non tanto per i suoi risvolti scientifici e sociologici, quanto per la conoscenza diretta che l'Ateneo ha avuto modo di fare con la cosiddetta "strage invisibile" (a causa dell'elevato numero di femminicidi che si consumano ogni anno, in Italia come nel resto del mondo). Il 16 febbraio 2018 Federica Ventura, 40 anni di Troia, veniva assassinata in casa da suo marito. Federica, all'interno del percorso di emancipazione culturale che probabilmente è alla base del suo assassinio, aveva avuto modo di laurearsi qualche mese prima di essere uccisa, in "Scienze della Formazione" presso il Dipartimento di Studi umanistici dell'Università di Foggia.



Questa è diverse altre testimonianze, sia locali che nazionali, saranno al centro della celebrazione della Giornata internazionale al contrasto alla Violenza sulle Donne, in programma in tutto il mondo il 25 novembre p.v.. L'Università di Foggia (Dipartimento di Giurisprudenza) e il Comitato pari opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Foggia, hanno organizzato il seminario formativo dal tema "Le indagini nelle violenze di Genere - Speciali tecniche di indagine, tutela delle vittime, garanzie dell'imputato", che si terrà nell'aula magna del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Foggia (largo Papa Giovanni Paolo II, dalle 12 alle 15 di lunedì prossimo).

Si tratta di un'occasione molto importante per affrontare, da un lato soprattutto ma non esclusivamente scientifico, un argomento tra i più delicati e controversi degli ultimi anni: quello delle indagini, o in alcuni casi delle mancate ed "imperfette" indagini, sugli autori di delitti così atroci come quelli commessi nei confronti delle donne di ogni età.

Il tema sarà affrontato in ogni aspetto, dagli ambiti socio-economici in cui maturano questi delitti a quelli psicologici, dal bisogno di protezione che spesso invocano queste donne alla loro necessaria collaborazione per portare gli imputati a processo e ottenerne una giusta condanna. «Di notevole ausilio nella ricerca delle prove – commenta la prof.ssa Donatella Curtotti, direttore del Dipartimento di Giurisprudenza – sono proprio i metodi di indagine, sia quelli messi a punto a seguito delle recenti scoperte tecnico-scientifiche che le best practice investigative necessarie nei confronti di reati complessi come quelli che si sviluppano in famiglia, e che devono fare i conti con le difficoltà insite nelle paure delle vittime, nel silenzio dei familiari, nella insidiosità di individuare le tracce legate al reato.

Da questo punto di vista, si sente il bisogno di affrontare il tema delle violenze di genere anche sotto il profilo investigativo, sebbene si sa che le cause del femminicidio, soprattutto in Italia, restano legate a retaggi di natura culturale che nemmeno le nuove generazioni sono riuscite ad emendare».



«Frutto di una intensa e stretta collaborazione tra Università e Comitato pari opportunità - aggiunge il presidente, avv.ta Ida Di Masso - questa iniziativa è sentita come un dovere morale nei confronti delle vittime di tragiche realtà che colpiscono quotidianamente anche il territorio di Capitanata; tragedie al cospetto delle quali le istituzioni interessate devono intervenire con strategie condivise».



Ad aprire i lavori dell'incontro saranno il dott. Paolo Di Domenico, Primo dirigente della Polizia di Stato e vicario del Questore di Foggia nonché l'avv. Michele Di Maio, neo componente del Comitato pari opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Foggia.

A seguire sono previsti gli interventi del direttore del Dipartimento di Giurisprudenza e ordinario di Diritto Processuale Penale all'Università di Foggia, prof.ssa Donatella Curtotti; la dott.ssa Pamela Franconeri, Commissario capo della Questura di Stato di Roma, che illustrerà i metodi di indagine nei reati di violenza sulle donne; il dott. Massimo Cotroneo, Commissario capo tecnico psicologo della Polizia di Stato SCO, che si occuperà degli aspetti riguardanti la vittima contro l'aggressore nel processo penale; quindi l'avv. Giulio Treggiari, presidente della Camera penale di Capitanata, che invece si soffermerà sugli aspetti della difesa dell'imputato nei reati di violenza di genere.



L'evento, oltre che agli avvocati, è aperto agli investigatori no ché agli studenti di qualsiasi corso di laurea, segnatamente a quelli della triennale in "Scienze Investigative" che è stato inaugurato con successo, dall'ateneo foggiano, nel 2016 (facendo registrare oltre 600 immatricolazioni al suo debutto,