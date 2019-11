ADACTA CON PENGO NELL'ACQUISIZIONE DI MORINI SRL

Il Gruppo Pengo, azienda di Bassano del Grappa (Vicenza) specializzata nella distribuzione di casalinghi in Italia, Francia e Spagna, ha rilevato il 70% di Morini Srl, storica azienda del settore, con sede ad Arezzo, focalizzata sulla distribuzione nei canali Horeca, dai ristoranti alle navi da crociera.

L'operazione consentirà al Gruppo Pengo superare i 100 milioni di fatturato annuo in Italia e di crescere nella distribuzione di prodotti e per la casa e per la ristorazione, sfruttando al meglio la propria struttura logistica di grande capacità ed efficienza.

"Siamo particolarmente orgogliosi di questa operazione e della fiducia che ci ha riconosciuto la famiglia Morini, a cui abbiamo assicurato la continuità aziendale, in una logica di espansione della nostra azienda verso nuovi canali di distribuzione", hanno dichiarato Federico Pengo e Giorgio Pengo, Amministratori delegati di Pengo Spa.

L'operazione è stata curata per il Gruppo Pengo da Adacta come financial e legal advisor (Luigi Bocca, Riccardo Carraro, Francis De Zanche) mentre la famiglia Morini è stata assistita dallo studio legale Ristuccia & Tufarelli (Luca Tufarelli) e dall' advisor finanziario Lomarini & Lomarini consultant (Luciano Lomarini).