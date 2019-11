DLA Piper con Banca Sistema nell'acquisizione delle attività relative al credito su pegno

Lo studio legale internazionale DLA Piper ha assistito il Gruppo Banca Sistema nella sottoscrizione di un accordo vincolante per l'acquisizione da parte di ProntoPegno, controllata di Banca Sistema operativa nello specifico settore, del ramo di azienda relativo alle attività di credito su pegno fin qui condotto da un primario gruppo bancario italiano in una serie di filiali dislocate sul territorio nazionale.

DLA Piper ha agito con un team multidisciplinare coordinato dal partner Vincenzo La Malfa del dipartimento Finance & Projects e composto dal partner Danilo Surdi e da Federico Roviglio per tutti gli aspetti corporate dell'operazione e della negoziazione degli accordi vincolanti, unitamente al partner Luciano Morello, con Martina Antoniutti, Antonio Congiusta e Filippo Giacumbo per i vari aspetti finanziari e regolamentari connessi. Il partner Francesco De Blasio e Isabella Fasci si sono occupati degli aspetti real estate, il partner Domenico Gullo con Matteo Bozzo e Arianna Alessi hanno agito su tutte le tematiche antitrust, mentre Matteo Pace per quanto riguarda gli aspetti di diritto del lavoro.

Per il gruppo Banca Sistema ha coordinato il team legale interno ai fini dell'intera operazione l'Head of Legal Ugo De Vivo.

L'operazione di acquisizione del ramo d'azienda, il cui corrispettivo complessivo è pari a circa 34 milioni di Euro, è ancora soggetta alle varie autorizzazioni previste dalla legge da rilasciarsi da parte delle autorità competenti.