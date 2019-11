Clifford Chance e Chiomenti nell'acquisizione di ADmantX da parte di Integral Ad Science

Integral Ad Science (IAS), acquistata nel 2018 dal fondo di private equity Vista Equity Partners, assistita da Chiomenti, ha acquisito dai soci venditori, tra cui Expert System, società leader nel mercato dell'intelligenza artificiale, assistiti da Clifford Chance, il 100% del capitale sociale di ADmantX, tech firm specializzata in soluzioni di intelligenza artificiale per l'advertising contestuale, la brand safety e il first-party profiling. Attraverso il language processing e il machine learning, la tecnologia di ADmantX è specializzata nella classificazione di articoli presso i siti web.

L'acquirente è una società leader nella verifica dei messaggi pubblicitari online, con sede principale a New York e 17 uffici in 13 paesi. L'operazione permetterà di integrare la tecnologia di ADmantX all'interno della divisione IAS dedicata alla verifica degli spazi pubblicitari, offrendo a editori e inserzionisti soluzioni per il brand safety ancora più sofisticate.

Clifford Chance ha assistito i venditori per tutti gli aspetti corporate e M&A con un team multidisciplinare guidato e coordinato dal Partner Claudio Cerabolini e dal Senior Associate Jacopo Garonna, con il supporto di Lorena Loos. I profili fiscali dell'operazione sono stati curati dal Partner Carlo Galli con il Senior Associate Andrea Sgrilli, mentre per gli aspetti di Intellectual Property e Information Technology hanno agito il Senior Associate Andrea Tuninetti e l'Associate Andrea Andolina.

Chiomenti ha assistito IAS con un team guidato e coordinato dal Partner Salvo Arena, coadiuvato dal Senior Associate Edoardo Canetta Rossi Palermo e dalle Associate Elisa Gianni e Monica Scatà e con il supporto degli Associate Andrea Ricci e Sara d'Isep, per gli aspetti corporate e M&A. I profili fiscali dell'operazione sono stati curati dal Senior Associate Luca Bazzoni, mentre per gli aspetti di diritto del lavoro e di Intellectual Property e Information Technology hanno agito, rispettivamente, la Senior Associate Fiona Gittardi e l'Associate Eduardo Astone.