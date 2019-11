GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE #OBIETTIVOZEROFEMMINICIDI

Obiettivo Zero Femminicidi: salvare la vita di una donna, salvare un uomo dal carcere a vita. Un obiettivo ambizioso, certamente, ma anche un obiettivo inelu-dibile per qualunque società che voglia dirsi civile.

È questo il tema della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, promossa dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma nell'evento che si terrà nell'Aula Avvocati della Corte di Cassazione il 25 novembre prossimo dalle 9 alle 12.

L'iniziativa, coordinata dai Consiglieri Angelica Addessi, Irma Conti e Grazia Maria Gentile della Commissione Progetto Donna del COA Roma, vedrà la partecipazione di ospiti di assoluto rilievo e di grande esperienza sul tema, a co-minciare dal procuratore aggiunto Maria Monteleone, capo del pool antivio-lenza della Procura di Roma; Valerio de Gioia, magistrato del Tribunale di Roma; l'onorevole Lucia Annibali, avvocato che personalmente è stata vittima della violenza di genere. A introdurre i lavori il Presidente del COA Roma An-tonino Galletti e il Presidente del Tribunale di Roma Francesco Monastero.

Allo studio, gli ultimi dati Eures sui femminicidi in Italia: 142 donne uccise (+0,7%) nel 2018, delle quali 119 in famiglia (+6,3%).

Gelosia e possesso sono ancora il movente principale (32,8%). In aumento anche le denunce per violenza sessuale (+5,4%), stalking (+4,4%) e maltrattamenti in famiglia (+11,7% nel 2018), reati che spesso sono l'anticamera del delitto.

Secondo i risultati della banca dati dell'Eures inoltre, rispetto al totale degli omi-cidi, mai le vittime femminili sono state tante, attestandosi sul 40,3%, a fronte del 35,6% dell'anno precedente e del 29,8% di media del periodo 2000-2018. Sono invece 94 gli omicidi con vittime femminili censiti in Italia dall'Eures nei primi 10 mesi del 2019. Un dato agghiacciante che le cronache purtroppo ritoccano al rial-zo di di giorno in giorno.

Il programma