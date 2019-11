Stefania Radoccia, Managing Partner Tax & Law di EY in Italia, è la vincitrice del "Premio Avvocato con particolare attenzione alla Deontologia" per "aver saputo tracciare l'indirizzo per far convivere i principi della deontologia professionale con le competenze manageriali e l'evoluzione delle tecnologie".

Ieri sera a Milano si è conclusa la terza edizione degli Investigation & Forensic Awards che premia l'Eccellenza, l'Esperienza e la Deontologia come valori presenti nei migliori esperti in discipline forensi pubblici e privati.

Dopo la scelta accurata da parte della giuria di quattro eccellenze per ogni settore, ieri sono saliti sul palco i vincitori per ritirare l'ambito premio.

Commenta Radoccia, alla guida dello Studio Legale Tributario di EY che conta ad oggi oltre 600 professionisti: "Per me è un grande onore ricevere questo riconoscimento che premia i principi su cui si basa l'attività di EY e l'impegno di tutti i professionisti in un cambiamento dell'attività legale organizzata secondo criteri manageriali e votata all'innovazione tecnologica".