BonelliErede con Hitachi nell'operazione di acquisizione del ramo energy da parte di Seingim

Seingim, società veneziana attiva nel settore della progettazione ingegneristica, ha acquisito (per il tramite di una società di nuova costituzione interamente controllata) il ramo energy di Hitachi Industrial Engineering Emea, assistita da BonelliErede e Morrison & Foerster.

A seguito dell'operazione, la nuova società del gruppo Seingim acquisisce il business della società italiana del colosso giapponese, specializzata nei servizi di ingegneria elettrica, di strumentazione e automazione, nel settore della salute, sicurezza e ambiente per gli impianti di oil & gas e in altri settori delle infrastrutture presenti in Europa, Medio Oriente e Africa.

BonelliErede ha assistito Hitachi Industrial Engineering Emea con un team guidato dal partner Andrea Carta Mantiglia e composto dal senior associate Federico Passamonti, l'associate Francesco Loizzi e Mara Bergamelli per i profili corporate; gli aspetti giuslavoristici sono stati curati dal partner Vittorio Pomarici insieme all'associate Alessia Varesi. Il senior counsel Alessandro Rosi e Chiara Mulinari hanno invece curato i profili di carattere amministrativo dell'operazione. Per gli aspetti di natura fiscale, ha agito Pirola Pennuto Zei & Associati con un team composto dal partner Fabio Oneglia e il junior partner Emanuela Rondelli.

Seingim è stata assistita da Gerhart Gostner & Partner, che ha agito con un team composto dal managing partner David Covi e dal senior associate Alessandro Magro. Hager & Partners, con un team composto dal partner Dietmar Huber e da Roberto Pellegrini, ha agito con riferimento alle tematiche fiscali e agli aspetti economici dell'operazione. Lo Studio Legale Trifirò & Partners ha curato i profili di diritto del lavoro con i partner Angelo Di Gioia e Marco Cammarata e l'associate Roberto Pettinelli.