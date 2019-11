K&L Gates nel lancio di VivoQui.it

Il team di start-up/scale-up di K&L Gates ha assistito il fondatore e gli investitori nel lancio della nuova piattaforma immobiliare VivoQui.it online dal 25 novembre. Obiettivo di VivoQui è quello di proporre un nuovo format per comprare casa, un motore di ricerca semplice e innovativo che abbina le disponibilità economiche degli utenti con l'esigenza di acquisto di un immobile.

VivoQui nasce dalla visione e dall'esperienza di Pasquale Fuda, che ne è fondatore e amministratore delegato, ed è stato sviluppato grazie ad un gruppo di investitori guidati da Andrea Tessitore, presidente della società, con l'idea di portare sul mercato una piattaforma che semplifichi realmente il percorso d'acquisto di un immobile.

VivoQui inizierà a breve un ulteriore round di fund raising i cui proventi saranno utilizzati per ampliare e potenziare ulteriormente i servizi offerti. Il team di K&L Gates coordinato da Arturo Meglio ha compreso il counsel Lorenzo Fratantoni e gli associate Chiara Gavarini per gli aspetti societari e contrattuali e Agnese Schinelli per i profili di data protection.

Il lancio di questa piattaforma - ci dice Arturo Meglio - si innesta sia nella nostra strategia di supporto a nuove realtà imprenditoriali, sia nell'ottica di ulteriore sviluppo del nostro dipartimento real estate, guidato da Francesco Sanna, che pur se prevalentemente dedicato a realtà strutturate già presenti sui mercati nazionale ed internazionali guarda anche con interesse a iniziative nuove e volte ad ampliare i servizi offerti nell'ambito del mercato immobiliare.