N26 amplia il team italiano con due nuovi ingressi

Il team italiano di N26, la prima mobile bank d'Europa, si arricchisce con l'ingresso di Daniele de Ferra e Lorenzo Bizzi quali, rispettivamente, Legal Counsel e AML & Compliance Officer.

Daniele de Ferra, che ricopre l'incarico di Legal Counsel, ha maturato esperienza in primari studi legali italiani e internazionali, specializzandosi principalmente nell'area della regolamentazione bancaria e finanziaria. Prima di unirsi a N26, ha collaborato con lo Studio Legale Lener&Partners e con Freshfields Bruckhaus Deringer LLP. Ha ottenuto l'abilitazione allo svolgimento della professione forense nel 2017 e, precedentemente, ha anche svolto la pratica forense in Chiomenti Studio Legale.

Per la Succursale Italiana sarà responsabile degli aspetti di assistenza legale e agirá quale punto di riferimento per tutte le questioni di diritto italiano.

Lorenzo Bizzi entra in N26 come AML & Compliance Officer. Già Ufficiale della Marina Militare Italiana, dopo il conseguimento della laurea ha maturato la sua esperienza professionale presso primari Intermediari Bancari, iniziando la sua carriera presso Intesa Sanpaolo S.p.A. Ha proseguito la carriera presso la sede italiana di State Street Bank GmbH dove ha seguito diversi progetti in materia di antiriciclaggio, sanctions e KYC. Ha continuato il suo percorso presso la sede italiana di BNP Paribas Cardif, dove ha cominciato ad approcciarsi agli aspetti legati alla robotics compliance, interfacciandosi con le nuove realtà fintech.

Per la Succursale Italiana sarà responsabile degli aspetti di Compliance e Antiriciclaggio, ricoprendo anche la carica di Delegato alla Segnalazione delle Operazioni Sospette con linee di riporto trasversali sia per l'Italia che nei confronti dell'Head Office di Berlino.

"Come responsabile delle attività italiane di N26 sono felice di dare il benvenuto a due professionisti quali Daniele e Lorenzo. Con il loro ingresso la squadra italiana di N26 si struttura ulteriormente, rafforzandosi in aree di fondamentale importanza per accompagnare al meglio lo sviluppo del business fortemente in crescita nel nostro Paese" ha commentato Andrea Isola, General Manager di N26 in Italia.

