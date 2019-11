EY a fianco della Commissione europea sull'intelligenza artificiale

EY Italia si è aggiudicata il contratto con la Commissione europea – DG JUST per lo studio della rilevanza e dell'impatto dell'intelligenza artificiale sul diritto societario e sulla corporate governance.

L'obiettivo dello studio è contribuire a una migliore comprensione degli effetti dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nelle società da parte di amministratori, azionisti, creditori, autorità pubbliche e altri soggetti incaricati dallo Stato di svolgere attività nell'ambito del diritto societario.

Lo studio sarà quindi diretto a verificare come l'intelligenza artificiale viene utilizzata, o è probabile che venga utilizzata in futuro, da tutti questi attori e se e come tale uso crei opportunità o rischi, identificare eventuali lacune normative relative all'uso dell'intelligenza artificiale, e analizzare come eventuali lacune normative potrebbero essere colmate al meglio a livello comunitario.

Guiderà il progetto Christian Busca (Associate Partner, Studio Legale Tributario di EY, in foto) come project director, con il supporto di Francesca Migliavacca (Senior Manager di EY) quale project manager e con la collaborazione centrale di Alessandro Sampietro (Associate Partner, Studio Legale Tributario di EY) nel ruolo di senior expert in diritto societario e corporate governance. Claudia Gallo (Partner di EY) agirà come quality reviewer. Per l'esecuzione di questo incarico EY Italia si avvarrà del contributo del network legale EY in tutti i paesi dell'Unione europea oltre che in Giappone, Cina, Singapore e Stati Uniti.

Questo incarico va ad aggiungersi ai precedenti, già coordinati per la parte legale da Studio Legale Tributario di EY, sull'impiego di strumenti digitali nelle interazioni tra le società e i loro soci (https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e25daec2-93a4-11e8-8bc1-01aa75ed71a1/language-en), sulle operazioni straordinarie cross-border

(https://ec.europa.eu/info/publications/ey-study-assessment-and-quantification-drivers-problems-and-impacts-related-cross-border-transfers-registered-offices-and-cross-border-divisions-companies_en) e sulla valutazione della direttiva sulla responsabilità da prodotto difettoso (https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d4e3e1f5-526c-11e8-be1d-01aa75ed71a1/language-en)