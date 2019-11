LEGANCE COSTITUISCE IL DIPARTIMENTO DI DIRITTO PENALE D'IMPRESA. ENTRA NICCOLO' BERTOLINI CLERICI

Entra in Legance Niccolò Bertolini Clerici come partner e costituisce il Dipartimento Penale di Impresa.

Niccolò Bertolini Clerici fonda nel 2012 lo studio legale Bertolini Clerici, che si occupa di diritto penale dell'impresa, in ambito sia giudiziale sia stragiudiziale. Nel corso della sua attività professionale, svolta, sino alla costituzione dello studio, presso lo studio fondato da Alberto Moro Visconti, è stato impegnato sul fronte giudiziale in importanti processi penali in Italia in materia societaria, fallimentare, tributaria e bancaria, nel campo dei reati contro la pubblica amministrazione ed in tema di market abuse, nonché del diritto ambientale e dei reati colposi.

Si è occupato diffusamente anche di procedimenti penali a carico di imprese imputate ai sensi del d. lgs. n. 231/2001, nonché di consulenza nell'ambito della predisposizione dei modelli di organizzazione e di gestione previsti dallo stesso decreto ed è presidente dell'Organismo di Vigilanza di società nazionali ed internazionali anche quotate nonché in Agenzie di diritto pubblico.

Sul fronte stragiudiziale ha assistito in particolare investitori istituzionali, anche stranieri, svolgendo consulenza, per i profili di diritto penale, nell'ambito di operazioni di M&A ed in generale di finanza straordinaria, nonché nell'ambito di ristrutturazioni aziendali.

È professore di Compliance Programs ed Etica dell'Impresa presso il Dottorato di ricerca l'Università Europea di Roma. In precedenza è stato professore incaricato, tra l'altro, di Procedura penale comparata ed internazionale nonché di Comparative criminal law in Italy and in the U.S. presso la stessa Università.

È autore di diverse pubblicazioni nelle materie di specializzazione.

È stato nominato, al secondo mandato, componente della Commissione di Diritto Penale presso l'Ordine degli Avvocati di Milano ed è membro dell''Unione delle Camere Penali Italiane – UCPI presso cui ha conseguito il titolo di Avvocato Penalista specializzato.

Insieme a Niccolò entrano anche Giuseppe Todaro, senior associate e Giulia Danesi, associate.

"L'ingresso di Niccolò nella nostra Associazione – sottolinea Alberto Maggi, Managing Partner di Legance - arricchisce ulteriormente la gamma dei nostri servizi legali. Questa integrazione, innovativa per il settore legale, rende possibile un'assistenza globale alle imprese, così come sempre più richiesto dal mercato nazionale e internazionale"