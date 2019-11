SCIA per impianti di telefonia mobile cellulare, necessario il preavviso di diniego per interrompere il silenzio assenso

a cura della Redazione Plus Plus Diritto



In tema di Scia per impianti di telefonia mobile cellulare, ex art.87-bis D. Lgs.259/2003, è necessario il preavviso ex art.10 bis L.241/1990, in assenza del quale il diniego è illegittimo.

Il Consiglio di stato, con la sentenza del 21 novembre 2019, n. 7930 condivide quanto già espresso nella recente sentenza del sentenza 27 maggio 2019 n.3453 in cui si è affermato che la disciplina ex art. 10-bis L. n. 241/1990 è senz'altro applicabile al procedimento ex art. 87-bis, D.lgs. n. 259/2003, in virtù del precedente della III Sezione del Consiglio di stato costituito dalla sentenza n. 418/2014, pronunciata in relazione ad un procedimento ex art. 87, D.L.vo n. 259/2003, ma valevole anche nel caso del procedimento ex art. 87-bis D.L.vo n. 259/2003, stante l'identità strutturale dei due procedimenti.

La sentenza da ultimo citata ha infatti affermato come l'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 aggiunto dall'art. 6 della legge 11 febbraio 2005 n. 15 (poi modificato dal comma 3 dell'art. 9 della legge 11 novembre 2011, n. 180), abbia previsto che nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunichi tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Tale disposizione ha quindi introdotto, in via generale, l'istituto del preavviso di diniego, che ha la funzione di portare a conoscenza del soggetto i motivi che non consentono di poter accogliere la sua domanda in modo da consentire all'interessato, in via amministrativa e precontenziosa, di rappresentare all'amministrazione, nel termine assegnato, le ragioni che militano invece in favore dell'accoglimento della sua domanda e che "si deve ritenere, …, in via generale, interrompa anche i termini per la formazione di un eventuale silenzio assenso, in quei casi in cui l'ordinamento ha inteso assegnare al silenzio serbato dall'amministrazione su un'istanza il valore di assenso alla richiesta" e si può ritenere che tale disciplina possa essere applicata nel procedimento, dettato dall'art. 87 del D.L.vo n. 259 del 2003, per l'esame delle domande di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica anche se lo stesso procedimento sia chiaramente disciplinato in modo da consentirne la definizione in tempi certi e rapidi.