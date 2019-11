Dentons e Carnelutti per due importanti strutture logistiche a Milano

Lo studio legale Dentons ha assistito Barings, una delle più grandi e diversificate società di gestione di investimenti immobiliari al mondo, e Savills Investment Management SGR S.p.A. in relazione all'acquisizione off-market di due immobili "core" ad uso logistico ad est di Milano, per conto di investitori istituzionali asiatici. I venditori sono stati assistiti da Carnelutti Law Firm.

Gli immobili, situati in località Cavenago e Cambiago, hanno una superficie commerciale rispettivamente di circa 66.100 e 24.100 metri quadri e sono interamente locati ad una primaria azienda italiana quotata, operante nella distribuzione all'ingrosso, con contratti "double net" a lungo termine.

Dentons ha agito con un team multidisciplinare coordinato dalla partner Maria Sole Insinga (in foto a sinistra), che ha gestito altresì gli aspetti real estate con le associate Cristina Garlaschelli e Elena Cossutta, e composto dal partner Federico Vanetti con i trainee Carla Piccitto e Lorenzo Ugolini per gli aspetti edilizio-urbanistici, dal partner Andrea Fiorelli con i counsel Domenico Rettura e Matteo Chinaglia per gli aspetti fiscali, dal partner Alessandro Engst con il senior associate Valerio Lemma e l'associate Federico Atorino per gli aspetti regolamentari, e dal partner Alessandro Fosco Fagotto con la managing counsel Dina Collepardi e l'associate Rosalba Pizzicato per gli aspetti banking.

Carnelutti Law Firm ha assistito i venditori con un team coordinato dalla partner Benedetta Amisano (in foto a destra) e dall'associate Roberto De Acetis.

Gli aspetti notarili dell'operazione sono stati seguiti da Busani & Partners, in particolare dal notaio Giacomo Ridella.