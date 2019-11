Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners , Legance e Allen & Overy nell'acquisizione da parte di Cedacri di CAD IT

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha assistito Cedacri, il principale operatore italiano nel mercato dell'outsourcing di servizi IT per banche e istituzioni finanziarie, in qualità di acquirente, nell'operazione di acquisizione di CAD IT, leader italiano nella fornitura di software applicativo e servizi per l'Area Finanza di istituti bancari, pubblica amministrazione e industria.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha assisto Cedacri con un team composto dal Partner Duccio Regoli, dal Counsel Nicola Ferrini e dall'Associate Valeria Salamina del Dipartimento Corporate.

Legance – Avvocati Associati ha assistito la famiglia dal Cortivo, socia di maggioranza indiretta di Cad It, con un team guidato dal Partner Giorgio Vanzanelli, coadiuvato dal Senior Counsel Giacomo Gitti, e composto altresì, dal Managing Associate Filippo Benintendi e dalla Associate Donatella Ruggiero, nonché per i profili banking dal Senior Counsel Antonio Siciliano e dagli Associate Alice Giuliano e Vincenzo Gurrado.

L'operazione di acquisizione è stata finanziata mediante un'operazione di finanziamento in cui Allen & Overy, in qualità di drafting counsel, ha assistito Cedacri con un team guidato dal Partner Stefano Sennhauser con l'Associate Alessandra Pirozzolo del Dipartimento Banking dello studio e, per gli aspetti fiscali dell'operazione, dal Senior Associate Elia Ferdinando Clarizia.

Il pool di banche è stato assistito da Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners con un team composto dal Partner Lorenzo Vernetti e dall'Associate Marcello Legrottaglie, e dal Partner Cristiano Garbarini per gli aspetti fiscali.