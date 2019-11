LEGANCE E PEDERSOLI STUDIO LEGALE NELL'ACQUISIZIONE DI INDENA DA PARTE DI GIVAUDAN

Givaudan, azienda svizzera leader mondiale nella produzione di fragranze e profumi, assistita da Legance – Avvocati Associati, ha raggiunto un accordo per l'acquisizione del business cosmetico di Indena assistita da Pedersoli Studio Legale.

Con sede a Milano, Indena è un'azienda leader mondiale dedicata all'identificazione, allo sviluppo e alla produzione di principi attivi di alta qualità derivati dalle piante, per l'utilizzo nell'industria farmaceutica, nutraceutica e della cura della persona. Con quasi un secolo di esperienza, Indena ha sviluppato una vasta gamma di competenze in questo campo, garantendo la biodiversità e proteggendo l'ecosistema da una raccolta incontrollata.

Il team di Legance è stato guidato dal senior partner Bruno Bartocci (in foto a sinistra) coadiuvato dal senior counsel Achille Caliò Marincola.

Il team di Pedersoli è stato coordinato dal partner Andrea Faoro (in foto a destra) coadiuvato dall'associate Paolo Percivalle, e ha visto il coinvolgimento dell'of counsel Francesco Marena. Ha affiancato gli avvocati di Pedersoli la general counsel di Indena Giulia Ferrarotti.