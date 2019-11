Due nuovi soci per Gitti and Partners

Gitti and Partners, nel corso dell'ultima Assemblea, ha approvato all'unanimità la proposta del Comitato Esecutivo e ha deliberato la nomina di 2 nuovi Soci: si tratta di Jessica Fiorani e Chiara Perego.



L'Avv. Fiorani ha conseguito la laurea in giurisprudenza cum laude presso l'Università Luigi Bocconi di Milano e ha maturato la propria esperienza professionale presso primari studi legali internazionali e italiani. Si dedica in via principale al diritto societario, con particolare riferimento ai settori dell'M&A nazionale e cross border, joint venture, operazioni societarie straordinarie, private equity, ristrutturazioni e riorganizzazioni societarie, nonché al settore del diritto immobiliare, prestando la propria assistenza principalmente a fondi d'investimento immobiliari, italiani e stranieri.



L'Avv. Perego ha conseguito la laurea in giurisprudenza cum laude presso l'Università Carlo Cattaneo di Castellanza e ha maturato la propria esperienza professionale presso primari studi legali internazionali e italiani siti in Milano. L'Avv. Perego è specializzata in diritto immobiliare e societario, con particolare riferimento alle operazioni di investimento immobiliare sia a livello nazionale che cross border, nonché nei progetti di sviluppo immobiliare, in quelli relativi alle energie rinnovabili e nelle operazioni aventi ad oggetto fondi d'investimento immobiliare.

Queste due nuove nomine confermano l'obiettivo dello Studio di promuovere la crescita e la piena valorizzazione dei brillanti talenti al proprio interno.