Il 27 novembre a Firenze, lo Studio legale Rass, in collaborazione con lo Studio legale Benelli, ha organizzato una tavola rotonda sul tema della Moda come patrimonio culturale e degli effetti che il "nuovo" inquadramento giuridico potrebbe comportare a livello di sistema e rispetto agli stakeholders del sistema Moda

Firenze, 28 novembre 2019 – Una tavola rotonda per capire come evolve il futuro della Moda italiana. È quanto è avvenuto ieri a Firenze, dove lo Studio legale Rinaldi & Associati, con sede a Milano, Roma, Bologna e Firenze, in collaborazione con lo Studio legale Benelli di Firenze, ha organizzato l'incontro "La Moda, da forma d'arte a patrimonio culturale", con la partecipazione di eminenti esponenti del settore moda.

L'obiettivo dell'appuntamento era fare il punto sull'evoluzione del sistema moda, sulla possibilità di qualificazione come parte del patrimonio culturale e sui titolari d'interesse ("stakeholders") dell'impresa moda.

L'evento, moderato dall'Avv. Andrea Lazzaretti dello Studio legale Rinaldi & Associati e introdotto dall'Avv. Cino Benelli, è il primo di una serie di incontri volti ad approfondire le complesse tematiche giuridiche che sottendono al settore della Moda e alla sua evoluzione, settore che continua a costituire una delle locomotive del Paese con una crescita dell'export stimata nei primi sei mesi del 2019 in +7,3% rispetto allo stesso periodo del 2018.

L'argomento affrontato dalla tavola rotonda è peraltro divenuto di estrema attualità dopo che il Ministero dei Beni culturali ha incaricato una commissione di individuare politiche pubbliche per la tutela, conservazione, valorizzazione e fruizione della Moda Italiana come Patrimonio Culturale. Dai lavori è emersa la necessità di istituire un network che includa istituzioni conservative, espositive e interattive al fine di affiancare e sostenere i luoghi della moda già esistenti, e cioè i siti in cui la moda viene prodotta, distribuita, conservata, raccontata. Il network prende il nome di LuMI - Luoghi della Moda Italiana, sintetizzando il concetto di spazi, luoghi connessi all'interno di una realtà diffusa e polifunzionale.

Da tempo i brand del lusso traggono ispirazione dal mondo dell'arte ma hanno deciso di sostenere la cultura, fra l'altro abbinando il proprio nome ai beni artistici italiani, consci del grande impatto mediatico che suscita nel mondo il patrimonio culturale del Bel Paese. Un binomio, quello tra arte e moda, ha nei mesi scorsi fatto un salto di qualità, riconoscendo alla Moda (almeno a livello di normativa secondaria) il rango di patrimonio culturale anche se, a ben vedere, il percorso per arrivare a definire la moda ed il prodotto di moda come bene culturale è ancora a venire, come evidenziato dall'Avv. Benelli nelle proprie conclusioni al dibattito.

L'evento si è concluso con la messa in scena della pièce ‘Shakespeare Suite' di Underwear Theatre, tratta dal 1° atto di Amleto, per la regia di Filippo Frittelli, a suggello dell'impegno dei due organizzatori che da sempre ritengono che il mondo del diritto e i suoi operatori non possono non sostenere l'arte in tutte le sue forme.