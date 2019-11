Pavia e Ansaldo con Trenitalia nell'alta velocità in Spagna

Lo Studio Legale Pavia e Ansaldo ha assistito Trenitalia S.p.A. nella partecipazione – mediante stesura della relativa contrattualistica - al consorzio ILSA in partnership con Air Nostrum, con riferimento alla gara per la selezione dell'operatore ferroviario nell'alta velocità in Spagna. Il Consorzio ILSA si è aggiudicato il servizio di trasporto da parte di ADIF, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria spagnola, per le tratte Madrid-Barcellona, Madrid-Valencia/Alicante e Madrid-Malaga/Siviglia.

Per Pavia e Ansaldo ha agito un team composto dai partner Nico Moravia e Daniele Carminati e dalla counsel Alessandra Grandoni, con il supporto dell'ufficio di Barcellona coordinato dalla partner Meritxell Roca Ortega; il team Pavia e Ansaldo ha lavorato in stretta collaborazione con il team interno di Trenitalia composto anche dai legali, avv.ti Domenico Galli, Anna Rita Leo, Federica Gambardella di Trenitalia e dagli avv.ti Michele Panato e Paola Goi di Ferrovie dello Stato Italiane.