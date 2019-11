Tutti gli studi legali nella ristrutturazione del debito di Roberto Cavalli

Si è perfezionata l'acquisizione della Roberto Cavalli SpA da parte di Vision Investment (veicolo di investimento privato controllato dal fondatore del gruppo Damac Properties) a seguito di una complessa operazione che ha permesso alla società di ristrutturare il proprio indebitamento mediante un accordo di ristrutturazione del debito ex articolo 182 bis della legge fallimentare omologato dal Tribunale di Milano il 29 ottobre 2019.

Lo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha assistito Vision Investment con un team composto dai partner Raimondo Premonte e Luca Jeantet, coadiuvati dal counsel Filippo Ughi, dal managing associate Matia B. Maggioni e dal senior associate Martina Romani.

Vision Investment è stata altresì assistita, in qualità di financial, business e tax advisor, da Deloitte Financial Advisory, con un team composto dai partner Jacopo Barontini, Tommaso Nastasi e Francesco Saltarelli, coadiuvati da Sophia Sanfilippo, Mauro Pizzileo, Enrico Cannavacciuolo, Andrea Malagoni ed Elena Cardani.

L'acquisizione di Roberto Cavalli SpA da parte di Vision Investments, parte del Gruppo DICO, segna l'evoluzione di una partnership firmata nel 2017 tra la maison e il Gruppo DICO. Secondo la partnership, Roberto Cavalli svilupperà gli interni di hotel di lusso tramite il brand ‘AYKON Hotels with interior design by Roberto Cavalli.

Parlando dell'acquisizione, Hussain Sajwani Presidente della società con sede a Dubai DAMAC Properties, che ha effettuato l'acquisizione attraverso la sua società d'investimento Vision Investments, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di portare avanti l'incredibile storia del brand Roberto Cavalli. DICO vanta una lunga e fruttuosa collaborazione con Roberto Cavalli, e credo che il brand sposi perfettamente la nostra idea di lusso.

Roberto Cavalli SpA e il socio venditore Varenne 3 sono stati assistiti dallo studio legale Gattai Minoli Agostinelli & Partners coordinato dai partner Riccardo Agostinelli e composto dai partners Sergio Fulco e Federico Bal, dal counsel Matteo Mengoni e dall'associate Enrico Candotti, dallo studio legale Giuseppe Iannaccone e associati coordinato dal partner Giuseppe Iannaccone e composto dal partner Daniela Carloni, dal managing associate Concetta D'Arrigo e dal senior associate Tommaso Iannaccone e da Mn Tax & Legal con il partner Emiliano Nitti e la senior associate Giulia Perizzi. Per Roberto Cavalli, inoltre, ha agito il legale interno Silvia Cartney (corporate affairs officer).

Clifford Chance ha assistito invece il pool di banche coinvolte nell'accordo di ristrutturazione del debito (Banca Nazionale del Lavoro, Banco Bpm, Crédit Agricole e Intesa Sanpaolo) con un team multi-disciplinare guidato dai partner Ferdinando Poscio (banking & finance, Milano) e Carlo Felice Giampaolino (litigation & dispute resolution, Roma), coadiuvati dal senior associate Luca Maria Chieffo (banking & finance, Milano) e dall'associate Alessandro Sciarra (litigation & dispute resolution, Roma).